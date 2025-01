Calciomercato.it - Barella ko, dolore al ginocchio e paura Inter: ecco cosa è successo

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista ha richiamato l’attenzione dello staff sanitario, grande allarme per i nerazzurri: tutto quanto è accaduto nel finale di garaGrande preoccupazione per Nicolònei minuti finali di Lecce-. Con il punteggio ormai acquisito per i nerazzurri, il centrocampista ha fatto vivere minuti di grande tensione al proprio allenatore Inzaghi e a tutti i compagni.ko,al(LaPresse) – Calciomercato.itEntrato in campo nella ripresa per prendere il posto di Mkhitaryan, l’ex Cagliari è rimasto a terra dolorante dopo un duro scontro di gioco con Dorgu.ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff medico dell’che si è avvicinato per valutarne le condizioni. Un problema alche ha spaventato tutti, con minuti di grande agitazione sulla panchina nerazzurra in attesa di capire quale era il problema accusato dal proprio calciatore.