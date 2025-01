Puntomagazine.it - ANF: Bene separazione carriere, ma in riforma elementi pericolo

“Preoccupa soprattutto proposta sorteggio per composizione CSM”Roma – “Credo sia noto a tutti che ladellefra magistratura giudicante e requirente è una storica rivendicazione dell’avvocatura e anche della nostra associazione”, dal momento che “da sempre gli avvocati italiani ritengono che, per meglio garantire la terzietà e imparzialità del giudice e per garantire appieno la parità delle parti in giudizio, sia necessaria una riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario che preveda unadi”. Tuttavia, spiega nel suo intervento in Corte d’appello a Roma in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario il segretario generale dell’Anf (Associazione nazionale forense) Giampaolo Di Marco, “il disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura dalla Camera non ci convince e ci pare che contenga una serie disi, che possono porsi in contrasto con un principio cardine del nostro ordinamento democratico, quello di piena autonomia e indipendenza della magistratura, sia giudicante sia requirente”.