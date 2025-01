Sport.quotidiano.net - Tortona-Unahotels 67-69: vittoria di importanza capitale per Reggio Emilia

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 25 gennaio 2025 –diper l’, che espugna il parquet di Casale Monferrato superando di misura la Bertram, diretta concorrente nella corsa verso i playoff, ora sotto 2-0 nello scontro diretto. Successo quindi davvero da 4 punti per i biancorossi, trascinati da un fantastico Cassius Winston, pericolo costante per tutta la gara per gli avversari, e soprattutto immaginifico nel finale con una “bomba” clamorosa e il canestro decisivo, con uno dei suoi attacchi fulminanti, a tre secondi dalla fine. In casa reggiana bene anche Momo Faye e menzione d’onore per Michele Vitali il quale, alla sua gara numero 300 in serie A, ha messo mattoni importantissimi per il blitz, più di quanto non dicano le mere cifre. Come già avvenuto nel match casalingo con Trieste, l’parte malissimo: impacciata in attacco e disattenta in difesa e così, dopo appena 3’ è già pesantemente sotto: 12-0.