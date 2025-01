Salto con gli sci | Sieff e Malsiner settime nella SuperTeam di Zao

Leggi su Sportface.it

Annikae Larachiudono al settimo postodi Zao, in Cina, tappa di coppia della stagione 2024/2025 dicon gli sci. Le azzurre hanno totalizzato 563,9 punti concludendo a metà classifica sulle tredici nazioni che oggi hanno saltato sul trampolino HS102 di Zao. Nel complesso una prova discreta della coppia italiana, che ha chiuso però lontana dalle posizioni più importanti. Il Giappone si è classificato sesto ma con 596.8 punti. La vittoria è andata alle tedesche Freitag/Reisch (647,4) che nel turno finale ha potuto salire sul gradino più alto del podio grazie anche alla caduta in fase di decelerazione della norvegese Kvandal, in coppia con Bjørnseth (643,2); terzo posto per l’Austria di Seifriedberger / Pinkelnig (643,1). La tappa di Zao si completa domenica 26 gennaio con una seconda prova individuale: si salirà sul trampolino alle 6:45 italiane per il turno di qualificazione, a seguire la gara.