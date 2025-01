Premier League Freet Picks a marzo canali flussi e nuovi tempi di kickoff

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 00:06:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Le scelte di trasmissione TV sono state annunciate per le partite delladel 2025, con 10 partite in otto giorni selezionate per le trasmissioni in diretta.Liverpool, Arsenal e Chelsea sono tra i club ad aver cambiato i loro programmi, incluso uno scontro pesante tra i cannonieri e il blues.Due compagni di squadra in cima al tavolo si recheranno di fronte a un pubblico di milioni quando l’ospite della Nottingham Forest di Manchester City, mentre Wolves ed Everton sperano di essersi mossi comodamente alla base della zona di retrocessione quando si incontrano in TV.Scopri quando e dove guardare il calcio in TV dallanella nostra guida alle scelte diper il 2025, inclusi, dettagli in diretta edi kick-off.