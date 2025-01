Nordio | Non voglio umiliare magistrati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 "Il dissenso è il sale della democrazia e ringrazio iper aver espresso il loro dissenso in maniera composta.Ma pensare che un ex magistrato come me,che ha servito lo Stato per oltre 30 anni, possa avere l'obiettivo d'la magistratura è improprio" Così il Guardasigilliall'Anno Giudiziario a Napoli.Le toghe quando ha preso la parola sono uscite dalla sala. "Pm sotto potere esecutivo? Non avverrà mai".Ma "il colossale potere dato alla magistratura deve essere temperato" da leggi e anche da umiltà e buon senso.