Terzotemponapoli.com - Motta, Juve, a DAZN: “Napoli più fresco e preparato”

Le dichiarazioni didopo la sconfitta contro i partenopeiUn grande primo tempo, poi il caloThiago, tecnico dellantus, ha analizzato la sconfitta contro ilai microfoni di. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore ha elogiato la prestazione della squadra nella prima frazione di gioco. “Abbiamo messo in grossa difficoltà un avversario ben allenato e che si trova in vetta alla classifica non per caso. Lantus ha mostrato personalità, palleggiando e pressando con intelligenza sin dai primi minuti”.Il calo nella ripresa, però, ha cambiato l’inerzia del match. “Non siamo stati capaci di difendere bene a lungo andare. I duelli individuali sono stati quasi tutti a loro favore, e abbiamo permesso alla capolista di attaccare con più uomini, ribaltando il risultato”, ha spiegato