Modena investe e uccide un’anziana poi simula un incidente contro un muro

È finito in manette un 41enne che avrebbe travolto e ucciso un’82enne a Concordia il 16 gennaio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri dil’uomo, dopo l’investimento, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso per poi denunciare un fintoalla società che aveva affittato il furgone, sostenendo di essere finitoun muretto a causa del ghiaccio. Il 41enne è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga ed era già in affidamento di prova dopo una condanna di spendita di monete false e ricettazione.La ricostruzione dell’Il 16 gennaio era stata ritrovata morta sul bordo della provinciale per Novi una donna da un vicino di casa e subito sono scattate le indagini. I carabinieri vicino al cadavere della donna avevano trovato pezzi di plastica, presumibilmente quelli di un veicolo.