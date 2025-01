Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: Goggia al comando con una folle rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.36 Huetter sbaglia ed è dietro di 0.41 al quarto rilevamento.10.35 L’austriaca Huetter ha 2 decimi di vantaggio al terzo intermedio.non è stata scorrevole nella parte alta.10.34 ALL’INFERNO E RITORNO! Capolavoro di Sofia! Aveva 0.57 di ritardo al terzo intermedio, poi si è letteralmente scatenata, pennellando i curvoni con il consueto coraggio. E’ alcon 0.18 su Suter e 0.36 su Brignone! Ma non c’è tempo per respirare: c’è Cornelia Huetter.10.33 Al primo intermedioè dietro di 0.06, al secondo di ben 0.43. Serve un’impresa.10.32 Laura Pirovano è quarta a 35 centesimi, una gara discreta. Ora Sofia.10.31 0.49 il distacco di Pirovano al terzo parziale, non è male.