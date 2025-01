Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-6 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 E’ largo il rovescio incrociato di.30-15 Scappa via la risposta di rovescio di.15-15 Primo doppio fallo di.15-0 Servizio Simone e smash a rimbalzo del compagno.3-3 Game. Colpisce male la risposta.40-0 Si ferma sul nastro il dritto di.30-0 Il nastro trascina fuori il dritto dell’emiliano.15-0 Decolla la risposta di dritto di Simone.3-2 Game. A metà rete la risposta di dritto di.40-15 Non passa lo schiaffo al volo di rovescio del britannico.30-15 Ottima volèe di dritto di.30-0 Il nastro respinge la volèe di.15-0 Fa buona guardia a reteconal servizio.2-2 Game. Altra ottima prima del finnico.40-15 Molto bene stavolta a rete lo scandinavo.