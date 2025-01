Ilgiorno.it - In arrivo bodycam e taser: "Strumenti di sicurezza". Oggi premi ai migliori agenti

Nuovee fototrappole per la Polizia locale di Busto Arsizio: il progetto per l’acquisto delle attrezzature, portato in giunta dall’assessore allaMatteo Sabba, è stato approvato. Obiettivo: candidarsi ad un bando regionale per ottenere le risorse necessarie. La somma complessiva è pari a 46 mila e 613 euro di cui 20 mila euro potrebbero arrivare con i finanziamenti regionali, qualora l’esito del bando fosse positivo per l’amministrazione comunale. I nuoviindicati nel progetto sono ventiquattro body cam e due dispositivi foto trappola completi di teleobiettivo e telecamera ottica grandangolare e batteria supplementare. Nel frattempo l’europarlamentare e consigliere comunale della Lega Isabella Tovaglieri, dopo quanto accaduto in piazza Garibaldi il 10 gennaio scorso, con decine di giovani, soprattutto stranieri, che hanno insultato le forze dell’ordine, ha presentato una mozione per chiedere ilper glidi Polizia locale, l’argomento sarà discusso in consiglio comunale.