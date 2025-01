Sport.quotidiano.net - Finale Sinner Australian Open 2025: orario e dove vedere il match in chiaro

Melbourne, 25 gennaio- Resta solo Alexander Zverev a dividere Jannikdal bis agli. Raggiungendo l'atto conclusivo in terra oceanica, il classe 2001 è diventato il secondo azzurro di sempre a centrare due finali Slam di fila, dopo Nicola Pietrangeli, nonché il più giovane ad arrivare due volte consecutive ina Melbourne dai tempi di Jim Courier, che nel 1993 tagliò questo traguardo a 22 anni e 167 giorni.inoltre potrebbe diventare il quinto giocatore nell'Eraa vincere consecutivamente i tre Slam sul cemento. Dall'altra parte, Zverev va a caccia del suo primo titolo Slam: nelle precedenti due finali, il tedesco ha dovuto cedere il passo nel 2020 a Dominic Thiem agli Use nel 2024 a Carlos Alcaraz al Roland Garros. Discorso diverso invece per, che ha esultato al termine di entrambi gli atti conclusivi a livello Slam disputati.