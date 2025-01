Oasport.it - Cordiano Dagnoni alza la voce dopo la tragedia di Sara Piffer: “E’ il momento di dire basta, intervenga Abodi”

la. Il Presidente della Federcliclismo è intervenuto quest’oggi, sabato 25 gennaio, a seguito delladi, giovane ciclista uccisa ieri in un incidente stradale avvenuto in Via Cesare Battisti tra Mezzocorona e Mezzolombardo, comuni della Provincia di Trento. Una disgrazia terribile, purtroppo solo l’ultima di una lunga serie che ha visti coinvolti atleti delle due ruote e che deve portare, secondo quanto sostenuto dall’autorità federale, ad una seria riflessione in tema di sicurezza in allenamento. “L’ennesimadella strada che ha coinvolto una ciclista è un problema non solo del nostro sport, ma di civiltà, legato alla cultura del rispetto, all’educazione civica, alla realizzazione di infrastrutture, alla realizzazione di città più a misura d’uomo – ha dettonelle parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA – Lavoriamo da tempo per migliorare la sicurezza in gara, ambito di nostra competenza, Abbiamo invece meno strumenti per intervenire quando si parla di sicurezza in allenamento, se non attraverso la continua formazione del personale che accompagna i nostri ragazzi sulle strade”.