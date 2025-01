Coppa del Mondo di Sciabola, una super Chiara Mormile è d’argento a Plovdiv

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 gennaio 2025 – Brillaladi. La 29enne azzurra dell’Esercito è salita sul secondo gradino del podio nella prova individuale didel, in Bulgaria, dopo una prestazione esaltante che le vale la quarta medaglia nonché il miglior risultato in carriera nel circuito iridato (dopo tre bronzi). Sempre nella gara femminile, stop negli ottavi di finale per Michela Battiston e Alessia Di Carlo, mentre nella competizione maschile il migliore azzurro è stato Michele Gallo che ha chiuso all’11° posto.La splendida giornata diè iniziata con la vittoria per 15-8 contro la francese Tori nel tabellone da 64. Nel turno dei 32 latrice romana ha avuto la meglio sulla spagnola Navarro con il punteggio di 15-10. La classe ’95 dell’Esercito ha centrato l’ingresso tra le “top 8” grazie al successo contro la compagna di squadra Alessia Di Carlo, in un avvincente derby azzurro degli ottavi di finale chiuso sul risultato di 15-13.