Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 17-23 Gennaio: “Booster” di Tananai è il brano più ascoltato

Lastilata da Earone per la quarta settimana del 2025 dal 17 al 23, vede l’ingresso sul podio diche si unisce a Marracash e Marco Mengoni.Salgono dalla #12 alla #10 Guè e Rose Villain con Oh Mamma Mia, primo singolo estratto dal nuovo album del rapper Tropico Del Capricorno, contenente un sample di Che Soddisfazione di Pino Daniele. Dillo Solo Al Buio di Elisa, perde una posizione e scende alla #9, mentre Lola Young entra per la prima volta in top ten salendo dalla #15 alla #8 con Messy,che ha superato oltre 55 milioni di stream globali su Spotify, arrivato nelle chart in oltre 16 Paesi al mondo tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada ed Australia, piazzandosi anche nella Top 50 della Spotify Global. In salita anche Gracie Abrams che dalla #11 della scorsa settimana raggiunge la #7 con That’s So True, scritto a quattro mani con l’amica Audrey Hobert e primo singolo estratto dalla versione deluxe di The Secret Of Us, nel quale è stato aggiunto anche un duetto con Taylor Swift, Us.