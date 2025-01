Oasport.it - Ciclocross, van der Poel domina anche a Massmechelen, secondo un impreciso Van Aert. Vanthourenhout a un passo dalla Coppa del Mondo

Si attendeva il grande duello tra Mathieu van dere Wout Van, ma alla fine è stato un altro assolo dell’olandese a. Il campione delvincela penultima tappa dideldial termine di una prestazione superlativa, arrivando da solo in trionfo avanti al suo grande rivale.C’è però da dire che il grande duello non è avvenuto soprattutto a causa di un paio di errorini del belga in avvio. Già nelle primissime fasi perde qualche posizione di troppo a causa di una caduta battendo con la spalla sulla transenna, ma rientra prontamente sull’olandese, accompagnato da Joris Nieuwenheis e da Michael. Proprio nel momento in cui ha tentato la sortita per allungare nelgiro, scivola in un tratto in discesa storcendo il manubrio.