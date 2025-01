Castello di Torrechiara PR Visite straordinarie alla Torre di San Nicomede e ai camminamenti sud ed est

Leggi su .com

Ildi, situato a sud di Parma e nel giugno 2024 entrato a far parte del circuito del Complesso monumentale della Pilotta, annuncia una serie diguidatescoperta delladi Sane aisud ed est, solitamente non accessibili al pubblico.Fissati nelle date del 25 gennaio, 1, 8, 14, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15, 22, 25, 29 marzo 2025, gli appuntamenti sono in programma per le ore 11.30 di ogni giornata, con un massimo di 20 persone che possono aderire all’iniziativa acquistando il biglietto al prezzo ordinario (€ 5,00), a fronte di una prenotazione gratuita per la visita da effettuarebiglietteria delo al numero di telefono 05 21355255.Si ricorda inoltre che è possibile acquistare un biglietto unico da € 25 che garantisce la possibilità di accedere a tutte le sedi del Complesso monumentale, con visita della Pilotta nel giorno di acquisto o di prenotazione e visita degli altri siti entro trenta giorni.