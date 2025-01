.com - Bolelli-Vavassori contro Heliovaara-Patten: orario, precedenti e dove vederla in tv

Leggi su .com

(Adnkronos) – In attesa di Jannik Sinner, l’Italia si prepara a un’altra finale agli Australian Open 2025. Oggi, sabato 25 gennaio, va in scena la finale del tabellone di doppio maschile,Simonee Andreasfideranno la coppia formata dal finlandese Harrie il britannico Henry. Per i due azzurri si tratta della seconda finale consecutiva raggiunta a Melbourne, solo che stavolta sperano di riuscire ad alzare il trofeo.sfiderannooggi, sabato 25 gennaio, con il match che sarà il secondo della giornata a partire dalle 9.30 ora italiana. La partita si giocherà quindi dopo la finale del tabellone femminile. Le due coppie si sono affrontate in due occasioni, con iche sono in perfetta parità con una vittoria a testa.