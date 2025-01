Australian Open 2025 | Keys fa l’impresa Sabalenka ko e primo slam della carriera

Leggi su Sportface.it

Una straordinaria Madisoncompienella finale degli. La statunitense infatti trionfa nell’atto conclusivo dell’Happy, ponendo fine alla striscia vincente di Arynasul più bello: 6-3 2-6 7-5 è il punteggio in favoretennista a stelle e strisce, in due ore e due minuti di partita. La bielorussa abdica dunque da campionessa in carica, fallendo la caccia al quarto titolocon quello che sarebbe stato il tris consecutivo in Australia. Perinvece è la vittoria più importante, iltitoloa distanza di otto anni dalla finale raggiunta agli US2017.Trionfo meritato per la statunitense, che tra semifinale e finale ha battuto le due migliori tenniste del pianeta culminando così due settimane da sogno. Il momento positivo per la verità era cominciato già da prima degli, quandoaveva fatto suo il torneo Wta 500 di Adelaide: questi risultati le consentiranno da lunedì di riaffacciarsi in top ten, pareggiando il best ranking alla posizione numero 7, a una manciata di punti dalle prime cinque.