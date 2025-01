Lanazione.it - Zenith col morale alto anche contro il Tau

Settimana movimentata in casaPrato in vista della trasferta in casa della corazzata Tau Calcio. Tanti i giocatori che stanno affrontando problemi fisici più o meno gravi e che rischiano di non poter essere della partita. Gli assenti quasi sicuri sono il laterale Perugi, che dovrà approfondire con ulteriori accertamenti uno stiramento muscolare, e il centrocampista Cecchi, ancora ai box per il problema alla spalla che lo ha costretto ad uscire anzitempo nel match casalingoil San Marino. Il centrocampista Rosi si è invece fermato per un indurimento al polpaccio durante gli allenamenti, mentre il difensore Fiaschi è rimasto a riposo precauzionale per un problema ad un adduttore. Entrambi, comunque, dovrebbero riuscire ad essere almeno nella lista dei convocati. Una partita difficile,se ilin via del Purgatorio èdopo la bella vittoria ottenutala capolista Forlì.