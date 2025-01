Serieanews.com - Veiga e Kolo Muani hanno un particolare in comune: svelano la strategia della Juve

Leggi su Serieanews.com

Renatounin: è stato svelato il pianouninla– SerieanewsRenatoper la difesa,per l’attacco. Sono due dei tre acquisti che Cristiano Giuntoli ha piazzato in questa sessione di calciomercato invernale per lantus. Due rinforzi chiesti a gran voce da Thiago Motta che ha vissuto i primi mesisua avventura in bianconero in perenne emergenza.Nel reparto offensivo per aver sottovalutato il problema, iniziando la stagione con il solo Vlahovic a disposizione e Milik infortunato ed in difesa per gli infortuni contemporanei di Bremer e Cabal cheprivato Motta di due pedine fondamentali, senza rientrare nel caso Danilo, messo dapprima ai margini del progetto poi addirittura non convocato in occasioneSupercoppa e messo fuori rosa fino alla risoluzione del contratto.