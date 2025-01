Bergamonews.it - Una particolare colorazione del tempo

Parlare con Enrico Gabrielli è come sfogliare un’Enciclopedia. Afterhours, Calibro 35, Capossela, PJ Harvey, Mike Patton, Damo Suzuki. L’elenco degli artisti con cui ha collaborato, in veste di esecutore, arrangiatore, o compositore, è non soltanto sterminato, ma tra i più eterogenei dell’intero panorama musicale. Dalla classica alla conranea, dalla neomelodica all’elettronica, dall’alternative alla musica per bambini, dal poliziottesco al post-rock. Attualmente si trova in tour con i Winstons, lo straordinario trio che questo venerdì 24 gennaio alle 22 tornerà sul palco del Druso di Ranica per promuovere l’ultimo album “THIRD”, pubblicato lo scorso autunno, un condensato di musica pop magistralmente coniugata col Canterbury sound.Come nascono i Winstons?Io e Roberto (Dell’Era, bassista) ci siamo conosciuti nel 2006, quando entrambi fummo per così dire “cooptati” da Manuel Agnelli per entrare negli Afterhours.