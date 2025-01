Romadailynews.it - Trasporti: assessore Roma, rischio servizio a gara in 2027 se non raggiunti obiettivi Cds

Nel nuovo contratto didi Atac “la tariffazione viene incamerata da Atac con i rischi connessi, lo abbiamo deciso perche’ significa mettere l’azienda nelle condizioni di essere competitiva e saper stare sul mercato, anche perche’ non e’ detto che nelnon saremo obbligati a scegliere una procedura competitiva anziche’ l’affidamento diretto (qualora non fosseroglidel contratto di, ndr)”.Lo ha detto l’aidi, Eugenio Patane’, nel corso della relazione alla commissione capitolina Mobilita’ presieduta da Giovanni Zannola del Pd.“L’azienda adesso ha un utile di 11 milioni dopo 35 anni ma dobbiamo costruire i processi industriali, chiediamo un aumento molto importante delanche alla fine del, chiediamo di arrivare a 99 milioni di chilometri complessivi tra superficie e metropolitana, pesa moltissimo su questo obiettivo Metro C che passa dai 9,5 ai 18 milioni di chilometri vettura per l’ingresso delle nuove stazioni e per l’arrivo, speriamo, dei nuovi treni”, ha concluso.