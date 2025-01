Ilfogliettone.it - Silenzio dal Cremlino sulla nave “spia” Yantar: un nuovo capitolo di tensione tra Londra e Mosca

In una mossa che ha rinfocolato le già alte tensioni tra Regno Unito e Russia, ilha scelto di mantenere unassordante riguardo alla presenza della” nelle acque britanniche. Il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, ha tagliato corto con la stampa, dichiarando in modo evasivo: “Non ho alcuna informazione quindi mi asterrò dal commentare.”La, unache si è insinuata nelle acque territoriali del Regno Unito lunedì, ha fatto il suo ingresso nella Manica, mettendo in allarme immediato le autorità britanniche. Ora, questa imbarcazione si trova nel Mare del Nord, dove viene accusata di condurre operazioni di spionaggio contro le infrastrutture critiche sottomarine britanniche. Il ministro della Difesa, John Healey, ha lanciato un monito severo, affermando che la“viene utilizzata per raccogliere informazioni e mappare le infrastrutture sottomarine chiave del Regno Unito”, un’affermazione che risuona come un campanello d’allarme nell’atmosfera tesa della sicurezza nazionale.