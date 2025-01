Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve è un affare in dirittura d’arrivo: da definire i documenti, poi lo sbarco in Italia. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24è unin: da, poi loine le ultime sul mercato bianconeroÈ praticamente tutto fatto perallantus. I bianconeri stanno definendo proprio in queste ore iper poter poi chiudere in maniera definitiva l'operazione col Chelsea.Il difensore portoghese potrebbe arrivare a Torino nella giornata di sabato 25 gennaio, quando i bianconeri saranno impegnati in campionato al Maradona contro il Napoli. A riportarlo è Sky Sport.