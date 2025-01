Liberoquotidiano.it - "Perché Sinner deve stare attento a Shelton". Profezia-Pennetta a pochi minuti dal match (e cosa succederà in estate)

«Grazie al cielo le partite si possono vedere in registrata. Mi dice come farei a seguire queste battute finali degli Open d'Australia alle 4 di mattina?». Appena tornata da Melbourne con tutta la famiglia, Flavia, che insieme a Francesca Schiavone è stata la nobildonna del nostro tennis in rosa prima dell'era Paolini, la notteriposare. I 3 demonietti Federico, Farah e Flaminia, tutti griffati con l'iniziale di famiglia, la F, e il ruolo di moglie del quarto “bimbo” di casa, ovvero Fabio Fognini, occupano Flavia 48 ore al giorno. Però rinunciare a seguire oggisarebbe un delitto, giusto Flavia? «Non potrei. Vederlo giocare a tennis è una delizia anche per chi ha vinto uno Slam come la sottoscritta: dopo il problemino fisico patito contro Rune, Jannik ha dimostrato di essere tornato in piena forma contro il povero de Minaur».