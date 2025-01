Liberoquotidiano.it - Occupa la casa con un cane, "e forse ci metto gli immigrati": Fuori dal Coro, la vergogna dell'abusivo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel “bestiario” dei ladri dididal, dossier che vanta ormai una ampia letteratura nel programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ci mancava il. L'inviata Viviana D'Introno telefona a una signora che hato laa signora Vagnoni. Il bello è che non ci vive nemmeno: al suo posto ha piazzato un dobermann piuttosto minaccioso, chiudendo il cancello con un catenaccio. «Io non libero nulla, perché per me può stare chiusa pure 10 anni», scandisce bene le parole l'nte per interposto animale. «Ma perché non le paga l'affitto?», chiede la giornalista. «Perché dopo quello che mi ha fatto per me può morire. Di fame- si corregge in extremis l'abusiva -. Lei e tutta la sua prole». «Ma perché ora l'ha chiusa e ci ha lasciato il?». E qui l'intervista prende una piega surreale: «Perché sta bene così, non può entrare la Vagnoni, c'è ile non può entrare la Vagnoni.