Lanazione.it - Nuovi agenti nelle carceri umbre 22 unità a Sabbione e a Capanne

Cinquantaquattrodella polizia penitenziariadell’Umbria: 22 a Terni, 22 a Perugia, 9 a Spoleto e 1 a Orvieto. Lo annunciano il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, esponenti di FdI "Con la conclusione del 184° corso allievi della polizia penitenziaria – spiegano – , 1327entreranno in servizio negli istituti penitenziari italiani. In particolare, in Umbria arriveranno 54così suddivisi: alla casa circondariale di Perugia 22, alla casa di reclusione di Spoleto 9, in quella di Orvieto 1 e alla casa circondariale di Terni 22". "Il loro arrivo migliorerà le condizioni lavorative di chi vive il carcere, alleviando le carenze di organico causate dalla grave noncuranza dei Governi precedenti – così Dalmastro – .