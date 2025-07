Il figlio di Rino Tommasi | Per lui Sinner sarebbe stato il figlio che non sono stato io

Rino Tommasi diceva: “Non ho paura di morire, ho paura che da morto non saprò chi ha vinto Wimbledon quell’anno”. Non ha visto Sinner vincere Wimbledon, ma tanto “aveva smesso di crederci, si era rassegnato”, dice il figlio, Guido, del celebre telecronista intervistato dal Corriere della Sera. “ In quella frase c’è tutto lui. Un’ottusità quasi demenziale, come a dire: cosa me ne frega di morire, Wimbledon è più importante. Dice molto di Rino: per lui questo torneo era come un parco giochi”. Sinner gli sarebbe piaciuto “ tantissimo. Il suo giocatore preferito era Stefan Edberg: non solo per la volée di rovescio, ma soprattutto per l’educazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il figlio di Rino Tommasi: «Per lui Sinner sarebbe stato il figlio che non sono stato io»

Il figlio di Rino Tommasi: «Per lui Sinner sarebbe stato il figlio che non sono stato io» - Al Corsera: "Papà diceva 'non ho paura di morire, ho paura che da morto non saprò chi ha vinto Wimbledon quell’anno'. Lo riporta ilnapolista.it