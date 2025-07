Una delle domande più frequenti su Erling Haaland nella sezione People Also Ask di Google è se l'attaccante del Manchester City e da anni, ormai, ambassador degli orologi Breitling, sia in realtà un robot. C’è qualcosa di ultraterreno in lui. Non è solo per i numeri da capogiro, per i gol che sembrano scolpiti nel marmo della leggenda. È il modo in cui Erling Haaland si muove, come se la gravità fosse un’opinione e il tempo un alleato. A questo punto, chi potrebbe davvero stupirsi se si scoprisse che sotto quei muscoli si nasconde una tecnologia segreta? Una gamba bionica, magari due. Non è così, almeno per ora, anche se l’idea non suona poi così folle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I primi Breitling di Erling Haaland arrivano dallo spazio