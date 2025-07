Emmy Awards 2025 oggi le nomination | le previsioni

La stagione dei premi televisivi sta per entrare nel vivo. Martedì 15 luglio alle ore 17.30 italiane, in diretta streaming saranno annunciate le nomination per gli Emmy Awards 2025, i riconoscimenti più importanti al mondo per il piccolo schermo. Giunti alla 77esima edizione, premieranno drama, comedy e miniserie uscite fra il primo giugno 2024 e il 31 maggio 2025 con relativi attori e attrici. Dalle ben note The White Lotus e The Bear fino alle novità The Studio e Adolescence, ecco secondo la stampa americana chi è più accreditato a ricevere una candidatura. La cerimonia di premiazione si terrà il 14 settembre al Peacock Theatre di Los Angeles con la conduzione di Nate Bargatze. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Emmy Awards 2025, oggi le nomination: le previsioni

