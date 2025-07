Estrazione di gas a Bomba parere negativo del comitato Via della Regione Abruzzo

Il Comitato Via (Valutazione di impatto ambientale) della Regione Abruzzo dice no al progetto di estrazione di gas a Bomba. Un parere negativo espresso lo scorso luglio, che di fatto boccia l'intervento proposto dalla società LNEnergy. Una decisione che viene accolta con favore dal Forum H20. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: estrazione - bomba - parere - negativo

Estrazione di gas a Bomba, ennesimo parere negativo del Comitato VIA in Regione. Forum H2O: «Ora parere nazionale definitivo; Estrazioni gas a Bomba, Forum H2O: Bene parere negativo del Comitato V.I.A. della regione Abruzzo; Stop trivelle sul lago di Bomba. No della Regione Abruzzo ad estrazione gas.

Estrazione gas dal lago di Bomba, parere negativo del comitato Valutazione impatto ambientale - «Il parere negativo del Comitato V. Riporta ecoaltomolise.net

Estrazione metano sotto al lago di Bomba, ForumH2O dice no - Estrazione metano sotto al lago di Bomba, ForumH2O dice no Terzo progetto in zona con faglie, 'rischio terremoti e frane' CHIETI , 02 ottobre 2023, 13:06 ... Si legge su ansa.it