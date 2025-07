Ferito con flessibile per metalli | grave incidente sul lavoro nel Parmense

Parma, 15 luglio 2025 – Incidente sul lavoro questa mattina a Tornolo, nel Parmense, in via Lusardi. Intorno alle 11.20 un 40enne, mentre lavorava in una officina, è rimasto ferito gravemente alla testa e al naso, probabilmente con un flessibile radiale per metalli. L'uomo è stato portato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma in codice 3 (il più grave).

