Zelensky | E' in Ucraina che si gioca il futuro dell' Europa

Kiev, 15 lug. (askanews) - E' in Ucraina che si gioca il futuro del'Europa: a dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la cerimonia della Giornata dello Stato ucraino a Kiev, a cui ha partecipato anche l'inviato speciale di Donald Trump, Keith Kellogg. "Siamo ancora una volta costretti a difendere la nostra sovranità ucraina - ha detto Zelensky - e lo stiamo facendo. Siamo costretti a difendere la nostra indipendenza e, naturalmente, la nostra umanità in quella che non è la prima guerra tra Russia e Ucraina. Stiamo difendendo molto più di noi stessi e del nostro Stato. È qui, in Ucraina, che si gioca il futuro dell'Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: "E' in Ucraina che si gioca il futuro dell'Europa"

In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky - gioca - europa

Zelensky ringrazia la Santa Sede per il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa - L'Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti.

Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva.

Ucraina: Zelensky, pronti a negoziati in qualsiasi formato - Roma, 8 mag. (LaPresse) – Al presidente americano, Donald Trump, “ho confermato che l’Ucraina è pronta a negoziare in qualsiasi formato.

Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina oggi a Roma, 100 governi e 2.000 aziende studiano come farsi pagare da un paese in bancarotta che dovrà vendersi tutto. L’Europa e anche il papa appoggiano Zelensky, ma deve saldare. Ieri il più grande attacco Vai su X

Ucraina, Zelensky: "Serve una risposta dura ad attacchi russi come l'ultimo, 400 droni e 18 missili" Vai su Facebook

Zelensky: “E’ in Ucraina che si gioca il futuro dell’Europa”; L’Europa, fuori dai giochi, insiste: armeremo noi Kiev; Mosca propone nuovi negoziati il 2 giugno. Trump: 2 settimane e vedremo se Putin ci prende in giro - Presidenza ucraina: non è vero che Zelensky abbia interrotto la visita in Germania per l'offensiva russa.

Zelensky: “E’ in Ucraina che si gioca il futuro dell’Europa” - (askanews) – E’ in Ucraina che si gioca il futuro del’Europa: a dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la cerimonia della Giornata dello Stato ucraino a Kiev, a cui ha ... Segnala askanews.it

Guerra ucraina, Trump a Zelensky: «Perché non avete colpito Mosca?». La risposta: «Se ci fornite le armi possiamo farlo» - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi martedì 15 luglio 2025. Riporta ilmessaggero.it