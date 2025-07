Specializzazione sostegno triennalisti | INDIRE pubblica le graduatorie ufficiali

Con il Decreto prot. n. 35346 del 15 luglio 2025, INDIRE ha approvato le graduatorie per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni. Le graduatorie, suddivise per grado scolastico, definiscono i candidati ammessi ai corsi e le modalità di iscrizione, inclusa la . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - specializzazione - sostegno - indire

Avvisi sui nuovi corsi specializzazione sostegno aggiornati a venerdì 4 luglio https://www.scuolainforma.news/corsi-sostegno-indire-i-bandi-pubblicati-dalle-universita-e-le-pagine-dedicate-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAYnJpZBExT Vai su Facebook

Specializzazione sostegno triennalisti, INDIRE ha pubblicato la graduatoria. Scarica i PDF; Corsi di Sostegno INDIRE per precari e specializzati esteri: Pubblicate le Nuove FAQ; Percorso sostegno Indire per triennalisti e specializzati estero, faq aggiornate: domande entro l’8 luglio.

FAQ Corsi INDIRE di specializzazione per Docenti sostegno: ecco le risposte dell’Istituto alle domande frequenti - L'INDIRE ha pubblicato le FAQ sui corsi di specializzazione sul sostegno rivolti a docenti con 3 anni di servizio o con titolo estero che saranno attivati dall'Istituto. Secondo ticonsiglio.com

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, 13.860 su sostegno. Ecco da quali graduatorie e scadenza domande - Immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26: il Ministero ha trasmesso agli Uffici Scolastici il dm n. Segnala orizzontescuola.it