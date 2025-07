La sua grande occasione è stata un corridoio lavorativo | un percorso di selezione e formazione che dall' Uganda le ha permesso di essere assunta da un' azienda nel nostro Paese

F ino ad un certo punto, la vita di Melissa è stata un campionario di difficoltà : la guerra in Congo, la violenza, le malattie del padre e del fratello, le responsabilità troppo grandi per una ragazzina. Ancora, la discriminazione di genere, la fuga dal suo Paese, le difficoltà finanziarie, la pressione sociale. Ma poi la ruota della sorte è girata. Grazie alla sua passione e al talento per la tecnologia, nell’Uganda dove si era rifugiata, è stata selezionata e formata per iniziare a lavorare. in Italia, direttamente, con un contratto già formalizzato e solo da firmare. La sua storia aiuta a capire come funzionano i corridoi lavorativi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La sua grande occasione è stata un "corridoio lavorativo": un percorso di selezione e formazione che, dall'Uganda, le ha permesso di essere assunta da un'azienda nel nostro Paese

