Gemelle siamesi separate al Gaslini di Genova | Estubate respirano da sole

(Adnkronos) – Per le gemelline siamesi del Burkina Faso separate il 6 giugno scorso all'ospedale Gaslini di Genova può iniziare oggi una nuova vita. Le bambine, nate a dicembre 2024, erano unite a livello di pancia e torace, e condividevano il fegato e parte del pericardio.  Dopo il complesso intervento di divisione, una maratona chirurgica.

Genova, intervento record al Gaslini: separate due gemelline siamesi - Cinquanta professionisti, 12 ore di sala operatoria per un intervento record, necessario per la separazione di due gemelle siamesi, nate in Burkina Faso nel dicembre 2024 e unite nella regione toracica e addominale.

