Supplenze da GPS domani 17 luglio domanda 150 preferenze si aprirà senza graduatorie pubblicate per il 2025 26 né disponibilità dei posti

Supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026: con nota n. 157048 del 9 luglio 2025 il Ministero dell'istruzione e del Merito ha disposto la presentazione della domanda per le cosiddette "max 150 preferenze" dal 17 luglio ore 10.00 al 30 luglio ore 14.00. Cosa manca. L'articolo Supplenze da GPS, domani 17 luglio domanda 150 preferenze si aprirà senza graduatorie pubblicate per il 202526 né disponibilità dei posti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: luglio - supplenze - domanda - preferenze

Scioglimento riserva GPS docenti entro il 3 luglio: assunzioni e supplenze. Come funzionerà - Elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2025/26: il form per lo scioglimento della riserva (disponibile solo per chi si è inserito con riserva entro lo scorso 29 aprile) sarà disponibile nel periodo 16 giugno - 3 luglio per gli aspiranti che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno.

Supplenze e ruoli nella scuola, TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a giugno, luglio e agosto - Supplenze e assunzioni a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo per precari con servizio o aspiranti insegnanti: dopo il termine delle lezioni, il pensiero vola già al prossimo anno scolastico perché nei mesi estivi sono tante le incombenze, le decisioni da prendere, i siti degli Uffici Scolastici da monitorare.

Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 2025/26 a luglio: chi deve presentarla, per quali posti, ci sarà ancora l’algoritmo. 10 FAQ - Uno dei prossimi adempimenti per i docenti precari inseriti nelle GaE e GPS sarà la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, per l'assegnazione delle supplenze al 31 agosto o 30 agosto 2025 dell'anno scolastico 2025/26.

Supplenze docenti, domanda 150 preferenze dal 17 al 30 luglio. Ecco le FAQ e l’ELENCO delle scuole per comune e distretto Vai su X

SEGUITECI IN DIRETTA! Giovedì 17 luglio al via le domande per le 150 preferenze per quanto riguarda le supplenze da GaE e GPS. Quest'anno, poi, particolare attenzione dedicata alla procedura per la conferma dei docenti di sostegno. Come di consueto, e Vai su Facebook

VIDEO TUTORIAL | 150 preferenze supplenze GPS e GAE, conferma docenti sostegno. Come fare la domanda passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 17 luglio alle 14:30; Supplenze docenti a.s. 2025/26: 150 preferenze, apertura prevista il 17 luglio [Schede]; Conferimento supplenze annuali e fino al termine delle attività per il personale docente, educativo e ATA. Procedure e probabile tempistica.

Supplenze docenti, domanda 150 preferenze dal 17 al 30 luglio. Ecco le FAQ e l’ELENCO delle scuole per comune e distretto - 00) i docenti inseriti nelle GaE ai fini delle supplenze e nelle GPS possono ... Secondo orizzontescuola.it

Supplenze docenti 2025/26: domande 150 preferenze e prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio. Mini call veloce 14-19 agosto. CIRCOLARE - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha diffuso la circolare annuale con le istruzioni e indicazioni operative per l'attribuzione ... Da orizzontescuola.it