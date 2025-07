In Italia nello sport non ci si pongono più limiti lavoriamo bene a livello mentale | le parole di Jacobs su Sinner

“Sinner è un ragazzo giovanissimo, ma con una determinazione e una testa incredibili. Sembra sia numero uno da dieci anni, invece ne ha soltanto 24?. Campione riconosce campione. QualitĂ riconosce qualitĂ . Marcell Jacobs torna a parlare a Repubblica in un momento non semplicissimo per lui e lo fa esaltando Jannik Sinner, ma ricollegandosi poi allo sport italiano in generale. “Ormai è evidente che in Italia nello sport non ci si pongono piĂą limiti: lavoriamo bene a livello mentale per raggiungere certi traguardi, resistendo anche quando gli altri non credono nelle tue possibilitĂ e quando le cose vanno male”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “In Italia nello sport non ci si pongono piĂą limiti, lavoriamo bene a livello mentale”: le parole di Jacobs su Sinner

Marcell Jacobs su Jannik Sinner e i successi dello sport italiano negli ultimi anni D. Dopo l'incredibile estate del 2021 quale impresa dello sport italiano l'ha colpita di piĂą? Jacobs: "Non possiamo che pensare a Jannik, un ragazzo giovanissimo con una d Vai su X

