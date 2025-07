Henderson le prime parole al Brentford | Torno in Premier con il fuoco dentro E contro il Liverpool non ci saranno amici…

Henderson, ecco le sue prime parole al Brentford: «Torno in Premier con il fuoco dentro. E contro il Liverpool non ci saranno amici.» Un capitano, un leader, un campione d’Europa e d’Inghilterra che torna a casa, in Premier League, per una nuova, stimolante sfida. Dopo le controverse e brevi parentesi in Arabia Saudita con l’Al-Ettifaq . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

