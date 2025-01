Thesocialpost.it - Niccolò Mattia Coppola morto a 25 anni in un incidente stradale sulla Triestina: stava per diventare papà

Un drammaticosi è verificato giovedì mattina, all’altezza dello svincolo del Casinò di Ca’ Noghera, a Venezia., un ragazzo di 25originario della Puglia ma residente a Marghera, ha perso la vita nello schianto.Leggi anche: Pavia, schianto tra monopattino e furgone: muore GiovSomma, 60Lo scontro fataleIl giovane era alla guida della sua Alfa 147 eviaggiando in direzione Mestre, quando ha perso il controllo del veicolo, forse a causa dell’asfalto bagnato. L’auto ha sbandato finendo contro un autocarro che procedeva nel senso opposto. L’impatto è stato devastante: la vettura è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e liberare l’auto incastrata sotto il mezzo pesante.