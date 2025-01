Cinemaserietv.it - MasterChef Italia 14: i Pirati lasciano la Masterclass

, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, continua a sorprendere con prove avvincenti e momenti indimenticabili, tenendo gli spettatori incollati allo schermo ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La settima puntata della quattordicesima stagione ha visto un doppio colpo di scena, con l’eliminazione di Pino Iacobbe e Sara Ferretti, due concorrenti che, pur essendo entrati come riserve, sono riusciti a portare una ventata di personalità e pepe nella.Pino e Sara, ribattezzati “i” dagli altri concorrenti, erano stati richiamati dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli per movimentare il gioco. E così hanno fatto, fino all’ultimo minuto della competizione. Pino, falegname 61enne di Varese, si è fatto notare per il suo carattere deciso e la sua determinazione, ma si è dovuto arrendere dopo una serata che lo ha messo a dura prova tra panettoni gastronomici e un difficilissimo Croquembouche sotto lo sguardo attento di Iginio Massari.