In auto con tre chili e mezzo di coca | arrestato dalla Polstrada

Il ‘tesoro’ era nascosto in un vano appositamente ricavato sotto al sedile del passeggero. Un tesoro ‘scottante’: quattro panetti diina, per un totale di 3e 440 grammi, che immessi sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato ai venditori oltre 300mila euro. Li hanno sequestrati gli agenti della, impegnati in uno dei quotidiani servizi per la sicurezza messi in atto instrada e tangenziale. I poliziotti hanno ancheil corriere, un ventiseienne albanese domiciliato in provincia di Milano. L’arresto è avvenuto martedì pomeriggio intorno alle 16, nell’ambito di un controllo svoltosottosezione polizia stradale di Bologna, impegnata nell’attività di pattugliamento lungo l’A1, in territorio di Bologna. I poliziotti hanno notato la Mercedes Classe A condotta dal ragazzo e hanno deciso di intimare l’alt.