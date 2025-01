Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, arriva anche un terzo difensore? I bianconeri valutano quel colpo in Serie A. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, si valutainA: la rivelazione sulla difesa egli aggiornamenti in entrataA Sky Sport, nell’edizione di mercato, Luca Marchetti ha fatto il puntosul. Le sue dichiarazioni su Goglichidze, ilemergente dell’Empoli.GOGLICHIDZE – «Potrebbere un, un giovane su cui fare un piccolo investimento da 8-10 milioni di euro con un salario basso per poterlo poi crescere in casa. Il nome? Uno dei nomi è Goglichidze dell’Empoli».Leggi suntusnews24.com