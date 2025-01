Tpi.it - Bolzano, sospetti sulla morte di un bambino di 3 anni: indagato un genitore per omicidio volontario

Undi 3è morto lo scorso 26 gennaio a Brunico, in Val Pusteria, e adesso la Procura difa sapere che uno dei suoi genitori èper.Il 23 dicembre ilera stato portato all’Ospedale centrale di: i genitori avevano, originari del Pakistan, avevano parlato di una caduta accidentale in casa, ma fin da subito il personale medico aveva segnalato la presenza di numerosi lividi ed ematomi sul suo corpo, manifestando dubbi sul fatto che fosse stato vittima di un banale incidente domestico e ipotizzando che le gravi lesioni cerebrali fossero conseguenza di maltrattamenti.Tre giorni dopo, il piccolo è deceduto in ospedale. La Procura specifica che l’iscrizione sul registro degli indagati delè stato un passaggio necessario in termini procedurali per poter disporre l’autopsia.