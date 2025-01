Iltempo.it - Bibbona, Tenerini: “Concessione balneare a Grillo”. Gasparri: “Spiagge per sollazzarsi”

Leggi su Iltempo.it

Chiara, Onorevole di Forza Italia, ha segnalato, pubblicando il documento che lo attesta, il rilascio dellademaniale marittima in Marina dial fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe. "Trovo sconcertante quanto accaduto nel Comune di(LI), dove è stata rinnovata automaticamente unademaniale al signor Beppe", ha dichiarato. Questa decisione "è stata giustificata sostenendo che si tratta di unaa uso privato, quando invece è evidente che la villa in questione è pubblicizzata su piattaforme come Booking per affitti a prezzi elevati. È inaccettabile che si continuino a premiare situazioni come questa, mentre le imprese che investono per creare lavoro e occupazione vengono penalizzate", ha tuonato. Forza Italia, ha aggiunto, "chiede che venga fatta immediata chiarezza su questa iniziativa adottata dal Comune di, che rischia di lanciare un messaggio profondamente sbagliato e ingiusto nei confronti dei tanti cittadini e imprenditori onesti che rispettano le regole".