Isaechia.it - Uomini e Donne, “corteggeresti Gianmarco Steri?”: arriva la risposta di Veronica Fedele

Il trono di Michele Longobardi si è concluso nel peggiore dei modi. Le sue corteggiatrici, Mary Chiaro e Amal Kamal, dopo essere state contattate da lui per mezzo di un profilo falso con il quale tentava di convincerle a rimanere in trasmissione, hanno scoperto di un’ulteriore sua frequentazione con un altro ex volto di. Si tratta di Alessandra Somensi. Quest’ultima ha di recente raccontato tutta la sua verità (in QUESTO articolo troverete i dettagli).Tuttavia, nonostante l’epilogo del percorso non fosse per nessuna delle corteggiatrici quello sperato, è comunque servito loro a stringere un’inaspettata amicizia., Amal e Mary stanno trascorrendo dei giorni insieme a Trento. Tra dirette e video ironici pubblicati sui social, stanno dando prova di aver instaurato una particolare complicità, mettendo una pietra sopra a tutti i precedenti dissapori.