TS – ecco il progetto di espansione di Krause

2025-01-22 21:44:00 Arrivano conferme da TS:TORINO – Federico Cherubini è il nuovo amministratore delegato del Parma. Lo annuncia il Parma stesso, sorprendendo tutti, perché niente era trapelato nelle ultime settimane, anche se il rapporto tra Kyle, il proprietario del club e l’ex dirigente della Juventus è sempre stato eccellente e un discorso era aperto da tempo. Cherubini non inciderà in modo diretto sull’area sportiva, ma sarà a capo del coordinamento generale delle attività del club e si occuperà dello sviluppo cheha in mente per il Parma. Non con una visione da fondo americano, ma piuttosto da famiglia “all’italiana“,vuole tenere il Parma a lungo ed eventualmente lasciarlo figli e nipoti. Vuole costruire una multiproprietà in Europa, di cui il Parma deve essere capofila.