Ilgiorno.it - Scuola del futuro a impatto zero. Aperte le iscrizioni per settembre

Leggi su Ilgiorno.it

Tutto secondo programma, ladei sogni a Pessano sarà pronta per, a febbraio aprono le. Famiglie e ragazzi delle medie avranno a disposizione un progetto futuristico sia nelle strutture in acciaio, cristallo e legno che nella didattica, a dipartimenti. Un incontro con i genitori per fare il punto martedì sera, è servito all’amministrazione per entrare nel dettaglio. "Siamo perfettamente nei tempi - dice Giuliana Di Rito, vicesindaco con delega all’istruzione - a giorni cominceremo ad affrontare l’organizzazione del trasloco e partirà l’appalto per gli arredi". Valore, 500mila euro, che si aggiungono ai 7 milioni e mezzo per l’opera "un investimento sul benessere dei ragazzi pari al valore dell’intero bilancio del borgo", sottolinea il sindaco Alberto Villa. La prima pietra era stata posata a febbraio 2024 e allora si disse che i lavori sarebbero durati un anno e mezzo, "e così sarà", confermano gli amministratori.