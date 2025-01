Notizie.com - Napoli, ecco la statuina di Hamilton: il campione della Ferrari arriva sul presepe

Inizia l’avventura “in rosso” di Lewis. Ilbritannico, considerato uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi, è stato presentato in scuderia.Il più vincente nella storiaFormula 1, con ben sette titoli mondiali conquistati in McLaren e (l’ultimo, nel 2020) Mercedes. Il pilota che, nella storia di questo sport, ha ottenuto in assoluto più vittorie, pole position e punti in classifica.Insomma, nonostante sia ancora in piena attività non è certo peregrino affermare cheabbia già fatto la storiaFormula 1. Non sorprende, quindi, che i fan del “cavallino” siano entusiasti di questo nuovo ingaggio da partescuderia di Maranello.è uno di quegli sportivi che travalicano l’ambito di appartenenza. Famoso in tutto il mondo, fra gli appassionati di automobilismo e non.